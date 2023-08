Дрейк побил рекорд по заработку за один концерт

«Дрейк становится первым в истории США рэпером, заработавшим более $5 миллионов за один концерт, получив $5,032 миллионов за каждый вечер на Capital One Arena в Вашингтоне 28-29 июля», — сообщается в соцсети.

Средняя цена на билет за концерт составляла примерно $300, на оба концерта пришло чуть более 34 тысяч человек суммарно. На данный момент самым кассовым хип-хоп туром в истории является недавний The Big Steppers Tour Кендрика Ламара, который заработал $110,9 миллионов за счет 929 тысяч билетов, проданных на 73 концерта. Если Дрейк продолжит в том же темпе, то It's All A Blur побьет этот рекорд.