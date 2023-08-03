Названа причина смерти музыканта легендарных групп "Круиз" и "Круг" Всеволода Королюка

"Я очень люблю этот край. С ним связана моя молодость, работа в "Круизе" на пике его популярности, здесь всё такое родное. Стараюсь и буду стараться как можно чаще бывать в Вячке. Она уже почти стала моим вторым домом", - цитирует слова Всеволода ресурс.