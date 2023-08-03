Названа причина смерти музыканта легендарных групп "Круиз" и "Круг" Всеволода Королюка
Легендарный советский и российский рок-музыкант Всеволод Королюк скончался на 68-м году жизни в реанимации от острой сердечной недостаточности.
Как сообщает "Тамбовский репортер", похороны артиста состоятся в пятницу, 4 августа, в селе Вячка, где музыкант жил последние годы.
"Я очень люблю этот край. С ним связана моя молодость, работа в "Круизе" на пике его популярности, здесь всё такое родное. Стараюсь и буду стараться как можно чаще бывать в Вячке. Она уже почти стала моим вторым домом", - цитирует слова Всеволода ресурс.
Напомним, что "Круиз" был создан в 1980 году по инициативе бывших музыкантов ВИА "Магистраль", которых собрал и сгенерировал Королюк со своими земляками Гаиной и Кирницким. Идею поддержал тогдашний директор Тамбовской филармонии.
В том же году коллектив записал на базе тамбовской облфилармонии пятнадцать треков, разделенных на два магнитоальбома. В частности, тогда была записана и самая известная композиция проекта - "Крутится волчок" Сарычева и Сауткина. Плюс "Музыка Невы" Гаины и Сауткина и "Не позволяй душе лениться", где Гаина положил на свою музыку стихи Заболоцкого.