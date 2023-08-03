На Дуа Липу подали в суд и потребовали 20 миллионов долларов

На британскую певицу Дуа Липу подали в суд из-за нарушения авторских прав. Об этом сообщает CNN.

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По данным издания, музыкальный продюсер Боско Канте потребовал от исполнительницы 20 миллионов долларов, так как она использовала сэмпл из своей оригинальной песни, созданный с помощью устройства истца, для создания ремикса Levitating. В последующем переделанный трек попал в Billboard Hot 100.

В документах отмечается, что певице было разрешено использовать сэмпл, созданный с помощью устройства mobile talk box, трансформирующий голосом звуки музыкальных инструментов, только в оригинальной версии композиции. Однако продюсер и артистка не заключали письменного договора об этих условиях.