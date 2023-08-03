Ксения Бородина опубликовала архивное детское фото из Италии

Телеведущая Ксения Бородина улетела отдыхать в Европу с дочерьми. Снимками из поездки она поделилась в социальных сетях.

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После поездки в Париж Ксения Бородина с дочерьми прилетела к своему отчиму на юг Италии. Семья отправилась на остров Капри, где телеведущая сделала снимок на фоне гор и моря. Она также поделилась архивным детским фото, на котором она стояла в этой же локации.

«Когда чуть подросла за 30 лет», — иронично написала Бородина.

На других фотографиях она показала поездку на яхте по морю, семейный ужин в ресторане и прогулки по набережной с дочерьми.

У телеведущей двое детей. От первого брака с предпринимателем Юрием Будаговым звезда воспитывает 14-летнюю Марусю. Ксения Бородина признавалась, что бывший муж не помогает ей финансово и видится с ребенком несколько раз в год. Она не предъявляет никаких претензий экс-супругу, считая, что бизнесмен сам в будущем пожалеет об этом.