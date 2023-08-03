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Телеведущая Виктория Боня опровергла, что делала пластику у хирурга Хайдарова

Блогерша и телеведущая Виктория Боня возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) работами пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Виктория Боня ответила на слухи о сотрудничестве с Хайдаровым
© РИА Новости

Боня поддержала певиц Славу и Любовь Успенскую, а также других женщин, которые остались недовольны услугами Хайдарова. Она также возмутилась обвинениями, что якобы пиарится на хирурге.

По словам Бони, Хайдаров писал ей под постами в социальных сетях, что «чуть ли не он делал ей операции». Блогерша опровергла, что пользовалась услугами хирурга.

«Этот человек никогда в жизни ко мне не прикасался. Не надо у меня в комментариях писать двусмысленные вещи, делать вид, что ты там делал мне что-то!» — заявила звезда.

22 июля певица Слава предъявила обвинения Хайдарову, так как осталась недовольна пластической операцией груди. Она отметила, что после операции заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после процедуры.

27 июля Любовь Успенская рассказала подробности своей операции у Хайдарова, назвав себя его первой клиенткой из числа отечественных знаменитостей.

По словам Успенской, в 2019 году Хайдаров уговорил ее бесплатно поправить грудь, так как увидел в этом необходимость. При этом, рассказала Успенская, хирург прооперировал ей и грудь, и ягодицы, и живот, и руки. После операции тело исполнительницы, по ее мнению, выглядело идеально. Далее Успенская ходила в бандажах, а потом ей «стало плохо».

Всего 52 девушки подписали коллективное письмо против хирурга Хайдарова, этим делом со стороны пострадавших занимается адвокат Елена Сенина. Хирурга же защищает Александр Добровинский.

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