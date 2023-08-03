«Я очень рада»: Виктория Боня о проверке на пропаганду наркотиков

Телеведущая Виктория Боня заявила, что рада проверке ее на пропаганду наркотиков
Телеведущая и блогерша Виктория Боня призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что рада проверке ее на пропаганду наркотиков и психотропных веществ.
Боня заявила, что обвинения общественности в пропаганде «не клеится» с ее образом жизни. Телеведущая пояснила, что не пьет алкоголь, не принимает наркотиков, соблюдает правильное питание, занимается спортом и ходит в горы. По словам звезды, она в жизни бы не стала нести деструктивную информацию в массы.
«Очень классно, если пройдет проверочка. Если вдруг выяснится, что своими рассказами о моем опыте, когда я всегда говорю никогда не делать это там, где это запрещено законом, это будет нарушать законодательство, то, конечно же, я удалю эту информацию. Мне хотелось бы понимать, насколько я действительно нарушаю закон, потому что я законопослушный гражданин», — заключила звезда.
2 августа глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что прокуратура Москвы начала проверку в адрес Бони на пропаганду наркотиков и психотропных веществ.
В своем блоге Боня часто рассказывает о ретритах по «сакральной медицине», связанных с употреблением аяуаски — отвара из галлюциногенных растений бассейна Амазонки, традиционно используемом шаманами индейских племен и местными жителями для «общения с духами». В России производство и распространение этого препарата запрещены.