«Я очень рада»: Виктория Боня о проверке на пропаганду наркотиков

«Очень классно, если пройдет проверочка. Если вдруг выяснится, что своими рассказами о моем опыте, когда я всегда говорю никогда не делать это там, где это запрещено законом, это будет нарушать законодательство, то, конечно же, я удалю эту информацию. Мне хотелось бы понимать, насколько я действительно нарушаю закон, потому что я законопослушный гражданин», — заключила звезда.