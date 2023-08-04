Дочь Успенской высказалась о ее конфликте со звездным хирургом

Любовь Успенская объявила настоящую войну Тимуру Хайдарову. После заявления певицы Славы о том, что звездный хирург ее изуродовал, королева шансона тоже прервала молчание и рассказала о своем неудачном опыте. Однако медик извиняться не стал. Напротив, он назвал артисток вымогательницами. Это буквально привело в бешенство звезд – женщины решили обратиться к юристам.

Вступиться за мать решила Татьяна Плаксина. Начинающая артистка заявила, что пластический хирург изуродовал не одну женщину, а потому подать на него в суд нужно было давно.

«Этого мясника нужно топить», – говорить дочь Успенской.

Она отметила, что целиком и полностью находится на стороне матери.