Дочь Успенской высказалась о ее конфликте со звездным хирургом

Любовь Успенская объявила настоящую войну Тимуру Хайдарову. После заявления певицы Славы о том, что звездный хирург ее изуродовал, королева шансона тоже прервала молчание и рассказала о своем неудачном опыте. Однако медик извиняться не стал. Напротив, он назвал артисток вымогательницами. Это буквально привело в бешенство звезд – женщины решили обратиться к юристам.
Вступиться за мать решила Татьяна Плаксина. Начинающая артистка заявила, что пластический хирург изуродовал не одну женщину, а потому подать на него в суд нужно было давно.
«Этого мясника нужно топить», – говорить дочь Успенской.
Она отметила, что целиком и полностью находится на стороне матери.
Стоит отметить, что сама звезда воздержалась от громких заявлений. Однако вместо нее высказался врач, который исправлял работу Хайдарова. По его словам, Успенская пришла к нему с различными дефектами. Его шокировал неприглядный вид груди артистки. Казалось, будто операция была проведена человеком, не имеющим должного опыта в данной сфере.