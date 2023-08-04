Брежневу освистали на русофобском фестивале Вайкуле за незнание украинского языка

Экс-вокалистка "ВИА Гры" Вера Брежнева (Галушка) попала в очередную неловкую ситуацию.

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Брежнева, ставшая участницей русофобского фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву", прошедшего в Юрмале, не смогла со сцены выговорить и нескольких слов на украинском языке. На это обратил внимание портал "Царьград".

Сообщается, что исполнительница, в настоящее время делающая упор на то, что на украинка, запнулась на фразе всего из трех слов - "Дякую за гостинність" ("Спасибо за гостеприимство").

Наблюдатели отметили, что артистка тут же ловко перешла на русский "и продолжила говорить сквозь рыдания".

Меж тем в Telegram-каналах не первый день распространяются ролики с "Рандеву", по которым ясно можно понять, что гости и участники прошедшего мероприятия предпочитали общаться на русском языке. За исключением разве что ряда комичных моментов.

Часть средств, вырученных от фестиваля, обещано направить на помощь ВСУ.