Сухоруков ответил на обвинения Панина в нетрадиционной ориентации
Актер Виктор Сухоруков прокомментировал заявление коллеги Алексея Панина, который в интервью журналистке Ксении Собчак заявил о его нетрадиционной ориентации. По словам звезды «ДМБ» артист якобы «расстегивал ширинки мужчин».
— Какая чушь! Я даже не знаю этого человека, который что-то там заявил. Боже мой, дожили, — заявил Сухоруков на просьбу журналистов Telegram-канала Shot прокомментировать обвинения со стороны актера.
В интервью ведущей Панин рассказал о человеке, который для всех является «братом».
— Я знаю лично людей, которым он ширинки расстегивал, — заявил артист.
Имя актера он не назвал, но позже написал его в Telegram-канале.
Ксения Собчак попыталась оправдаться за интервью с Алексеем Паниным. Она отметила, что целью журналиста является раскрытие героя интервью. Скандальная телеведущая заявила, что ей были интересны взгляды актера, а также то, как он к ним пришел. Также, по ее словам, выпуск готовился очень кропотливо.