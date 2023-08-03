Сухоруков ответил на обвинения Панина в нетрадиционной ориентации

Актер Виктор Сухоруков прокомментировал заявление коллеги Алексея Панина, который в интервью журналистке Ксении Собчак заявил о его нетрадиционной ориентации. По словам звезды «ДМБ» артист якобы «расстегивал ширинки мужчин».

— Какая чушь! Я даже не знаю этого человека, который что-то там заявил. Боже мой, дожили, — заявил Сухоруков на просьбу журналистов Telegram-канала Shot прокомментировать обвинения со стороны актера.

В интервью ведущей Панин рассказал о человеке, который для всех является «братом».

— Я знаю лично людей, которым он ширинки расстегивал, — заявил артист.

Имя актера он не назвал, но позже написал его в Telegram-канале.