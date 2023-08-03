«Я удивлена»: Айза об отношениях Гуфа и младшего сына

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что бывший муж Алексей Долматов (Гуф) хорошо относится к ее сыну от второго брака Элвису.

© Газета.Ru

Айза отметила, что Гуф и Элвис подружились. Более того, мальчик принял как рэпера, так и его сестру Ольгу, что случается редко.

«Я удивлена. Он редко подпускает кого-то к себе. А тут тянется сильно!» — заявила блогерша.

Элвис родился в 2016 году в союзе Айзы с бизнесменом Дмитрием Анохиным. В 2020-м пара развелась. Бывшие супруги часто конфликтовали и судились из-за их общего бизнеса — салона красоты. В итоге блогерша заплатила экс-мужу 12 млн руб. за бьюти-центр. На данный момент Анохин и Айза поддерживают дружеские отношения, отдыхают и посещают различные мероприятия вместе.