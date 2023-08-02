Джиган рассказал, как его дети реагируют на мат

Рэпер Джиган признался в интервью с Hello!, что его дети часто отсеивают мат, когда его слышат.

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По словам Джигана, он только один раз слышал, как один из его детей сказал ненормативное ругательство. Артист отметил, что даже семейный телевизор стоит без режима родительского контроля.

«Просто мы не знаем, как этот контроль устанавливается… (Смеется) А еще никто не зарегистрирован в социальных сетях, в которых можно увидеть, как папа может выражаться», — добавила жена рэпера, модель Оксана Самойлова.

Самойлова заявила, что старшие дочери уже понимают свою медийность и умеют фильтровать информацию. Она также уточнила, что вся семья слушает треки Джигана. Модель призналась, что многие композиции мужа знает наизусть.

Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. В 2011-м у них появился на свет первенец. Девочку назвали Ариелой. В 2014-м у них родилась вторая дочь — Лея, а в 2017-м третья — Майя. В 2020-м модель родила сына Давида. Малыш появился на свет в клинике в Майами.

В июле Самойлова рассказала, что ее шестилетняя дочь Майя не хочет идти в англоязычную школу.