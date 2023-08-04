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The Sun: принца Гарри и его семью не пригласили в Букингемский дворец

Принца Гарри и его семью не пригласили в Букингемский дворец на мероприятия, посвященные годовщине смерти Елизаветы II, сообщает газета The Sun.

The Sun: принца Гарри и его семью не пригласили в Букингемский дворец
© Andy Stenning/Pool/Reuters

Король Великобритании Карл III вместе с королевой Камиллой планируют провести встретить годовщину смерти Елизаветы II 8 сентября в окружении семьи в шотландском замке Балморал. Среди приглашенных членов королевской семьи, по данным источника газеты, также герцог Йоркский Эндрю, который, как и Гарри, перестал исполнять церемониальные обязанности после скандала с обвинением в педофилии.

Однако Гарри и его супруга Меган Кларк не приглашены на годовщину. При этом 9 сентябре в Дюссельдорфе начнутся так называемые "Игры непобежденных", которые официально должен посетить Гарри. Cпортивные соревнования пройдут с 9 по 16 сентября.

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