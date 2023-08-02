Наталья Подольская рассказала о конфликтах с сыном

Певица Наталья Подольская призналась в беседе с «Пятым каналом», что не делает уроки со старшим сыном Артемием.

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Подольская объяснила, что во время выполнения домашней работы она и сын часто скандалят. Именно поэтому няня делает с мальчиком уроки.

Подольская назвала своего сына «уверенным хорошистом». Певица похвасталась, что в свои семь лет Артемий может складывать уже трехзначные числа. Исполнительница уточнила, что не ругает мальчика за плохие оценки.

«А я и не требую от него (идеальных оценок — «Газета.Ru»), я не была отличницей в школе. Про Володю (Владимира Преснякова) мы и так представляем, что там было», — поделилась артистка.

Подольская воспитывает двух сыновей вместе с мужем, певцом Владимиром Пресняковым. Артисты поженились в 2010 году. В 2015-м у них родился первенец Артемий. В 2020-м у пары появился на свет второй сын Иван. У Преснякова также есть 32-летний сын Никита от Кристины Орбакайте.