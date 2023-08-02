Певица Любовь Успенская заявила, что хирург Хайдаров пытался купить ее молчание
Певица Любовь Успенская поделилась с Super.ru подробностями конфликта с хирургом Тимуром Хайдаровым. Она заявила, что врач пытался ее подкупить после неудачной операции.
По словам исполнительницы, она не собиралась обращаться в суд до того, как Хайдаров первым не «оклеветал» певицу в эфире одного из федеральных каналов. Вскоре она намекнула хирургу, что планирует выяснять отношения на юридическом поле, и Хайдаров попытался ее «подкупить».
«Он, по-видимому, испугался и передал моему директору деньги — как бы чтобы закрыть мне рот. Но, в общем-то, я не собиралась его раскрывать, просто была в шоке. Он пытался со мной помириться, бегал за мной на какие-то награды. Бегал с цветами, делал какие-то выходки, бегал к моей дочери, привозил ей из ресторанов еду, привозил ей врача в клинику, стоматолога», — вспомнила Успенская.
Она также ответила на обвинения Хайдарова, заявившего, что певица изначально пришла к нему на операцию с плохими анализами. Успенская подчеркнула, что это ложь.
«Окей, даже если поверят. Но если у меня плохие анализы, какое ты тогда имел право делать мне операцию?» — возмутилась она.
27 июля Любовь Успенская рассказала подробности своей операции у Тимура Хайдарова, назвав себя его первой клиенткой из числа отечественных знаменитостей.
По словам Успенской, в 2019 году Хайдаров уговорил ее бесплатно поправить грудь, так как увидел в этом необходимость. При этом, рассказала Успенская, хирург прооперировал ей и грудь, и ягодицы, и живот, и руки. После операции тело исполнительницы, по ее мнению, выглядело идеально. Далее Успенская ходила в бандажах, а потом ей «стало плохо».