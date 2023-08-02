Певица Клава Кока пожаловалась на тяжелые отношения в прошлом

«Когда я первый раз влюбилась в тебя, я подавила в себе эти чувства. Тогда мне было больно от вечной неопределенности, я была очень юной, я много и долго думала о тебе, очень переживала. Позже я начала контролировать свои чувства, научилась их обрубать», — написала Кока.