Певица Клава Кока пожаловалась на тяжелые отношения в прошлом
Певица Клава Кока опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) «очень личную» заметку, в которой говорится о тяжелых отношениях с бывшим возлюбленным.
«Когда я первый раз влюбилась в тебя, я подавила в себе эти чувства. Тогда мне было больно от вечной неопределенности, я была очень юной, я много и долго думала о тебе, очень переживала. Позже я начала контролировать свои чувства, научилась их обрубать», — написала Кока.
Исполнительнице казалось, что она ведет себя рационально и по-взрослому, однако со временем она «зачерствела». После разрыва звезда долго убеждала себя, что отпустила отношения, и даже пробовала заводить романы с другими мужчинами, однако снова предавалась рефлексии, когда видела бывшего парня.
«Сердце всегда конфликтовало с мозгами. И все начиналось заново, как в первый раз. Я теряла себя, отдавая все для человека, которому это не было нужно», — резюмировала Кока.
В конце августа на телеканале «Пятница!» выйдет шоу «Сердце Клавы». В проекте будут участвовать претенденты на сердце исполнительницы со всей России — они будут ухаживать за артисткой на протяжении полутора месяцев. Это продолжение реалити, в котором год назад пыталась найти мужчину блогер Настя Ивлеева.