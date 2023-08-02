Агутин выступит в Парке Горького

В пресс-службе также рассказали, что этим вечером публика услышит "Я буду всегда с тобой", "Аэропорты", "На сиреневой луне" и другие песни, а для "слабослышащих и глухих гостей на сцене традиционно будут работать переводчицы на русский жестовый язык, чтобы каждый гость мог насладиться выступлением и общением с артистом".