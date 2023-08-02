Дмитрий Колдун опроверг слухи о расставании с женой

«У вас такая красивая жена», «Какая чудесная пара», «Вот с кого надо брать пример, столько времени вместе», «Крепкая семейная пара», «Вы такие прекрасные, искренние и настоящие! Берегите друг друга», «Сплошная романтика», «Вам очень повезло с женой! Берегите свою любимую», «Прекрасная пара».

Слухи о разводе пары появились в июне 2023 года, в сети появилась информация, что супруги уже давно не живут вместе, но певец иногда прилетает в Минск, чтобы увидеться с детьми. Артист не понимает, откуда появились такие домыслы и заверил, что никакого разлада в отношениях с женой нет.

Дмитрий Колдун рассказывал, что на момент знакомства Виктория Хамицкая (в девичестве. — Газета.Ru) встречалась с его одноклассником. Долгое время они просто дружили и ходили на общие мероприятия, но позже артист стал специально приглашать девушку на свои выступления в школе, чтобы лишний раз с ней увидеться. А женился певец по настоянию возлюбленной только через 10 лет отношений. По словам артиста, ему не была нужна свадьба, и у него нет обручального кольца.