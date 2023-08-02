Стало известно о предстоящих концертах Сукачева после госпитализации

Гарик Сукачев продолжит выступать несмотря на недавнюю экстренную госпитализацию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным информационного портала, концерт Сукачева 20 августа в Воронеже состоится. Кроме того, артист принимает заказы на корпоративы.

29 июля стало известно, что рок-музыканта Гарика Сукачева вынуждено госпитализировали.

Позднее артист записал видеообращение, в котором принес извинения фанатам, которые должны были посетить концерт с его участием. Он вместе с оркестром должен был выступить на Хуторе Елки в парке Рускеала в Карелии.

Сукачев также опроверг слухи, что его госпитализировали из-за проблем с алкоголем.