Наташа Королева прокомментировала слухи о своей эмиграции

"Такое количество выдумок, наверное, больше не пишут ни об одной другой семье", - возмущённо заявила Королёва MK.RU, отметив при этом, что - да, была Америке, где выступала на мероприятии друзей.



"Я - артист. Моя аудитория - русскоязычная, она живет во всех странах мира. А кто же, как не я, может своими песнями объединять всех этих людей? Сейчас это очень важно!" - считает Королёва.