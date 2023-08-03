"Выдумки": Наташа Королева прокомментировала слухи о своей эмиграции из России
Заслуженная артистка РФ, уроженка Киева Наташа Королёва (настоящая фамилия - Порывай) опровергла слухи о том, что она эмигрировала в США.
"Такое количество выдумок, наверное, больше не пишут ни об одной другой семье", - возмущённо заявила Королёва MK.RU, отметив при этом, что - да, была Америке, где выступала на мероприятии друзей.
"Я - артист. Моя аудитория - русскоязычная, она живет во всех странах мира. А кто же, как не я, может своими песнями объединять всех этих людей? Сейчас это очень важно!" - считает Королёва.
Вместе с тем на вопрос о том, как она относится к уехавшим из России после начала СВО артистам, она заявила, что "никого не берётся осуждать".
Также она прокомментировала сообщения о том, что её муж Тарзан поссорился с её матерью из-за разных позиций по СВО.