83-летний брат Бориса Моисеева отказался от наследства артиста

В последние годы жизни Бориса Моисеева после первого инсульта ему было трудно говорить и передвигаться самостоятельно, и он нуждался в помощи своего ассистента Сергея Гороха. Об этом пишет КП.

В прошлом артист продал свою дачу, что вызвало недовольство его родного брата Маркса Толкача. Сергей Горох объяснил журналистам, что деньги на лечение Бориса иссякли, и им пришлось продать дачу. В течение всех этих лет Алла Пугачева, Нелли Кобзон и Надежда Бабкина помогали Борису, оплачивая его лечение и быт, об этом рассказал промоутер Сергей Лавров.

В последние два года Борис Моисеев почти не выходил из своей квартиры на Садовом кольце и жил отшельником. Он имел сиделку и своего постоянного помощника Сергея Гороха, который в то же время работал на административной должности в театре Надежды Бабкиной. Брат Бориса Моисеева, Маркс Толкач, который много лет назад переехал в Канаду, рассказал, что последние два года не мог связаться с Борисом, так как все его телефоны были отключены. Он также указал, что Сергей Горох не отвечал на их звонки.

Впоследствии выяснилось, что Борис оформил дарственную на имя Гороха. Брат подозревает, что Моисеев уже не был в полной мере осведомлен о своих действиях и просто подписал документы. Родственник решил обратиться за помощью к адвокатской конторе Александра Добровинского.