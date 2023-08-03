Рудковская раскритиковала сыновей Бритни Спирс

Музыкальный продюсер Яна Рудковская раскритиковала сыновей американской певицы Бритни Спирс — 17-летнего Шона Престона и 16-летнего Джейдена Джеймса — за нежелание видеться с матерью. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Продюсер осудила детей звезды за то, что они «не особо церемонятся с чувствами матери, которой и так пришлось непросто по жизни». «Оба мальчика готовы переехать на Гавайи со своим отцом Кевином Федерлайном, не попрощавшись с ней», — написала Рудковская, подчеркнув, что американская певица не видела сыновей больше года.

Рудковская отметила, что для матери «слышать подобные вещи, особенно в публичном поле — ужасно». Она выразила сомнения в том, что сыновья не хотят общаться со Спирс из-за откровенных фотографий в соцсетях. При этом продюсер уточнила, что певица несет ответственность за происходящее.