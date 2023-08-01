Тейлор Свифт подарила по $100 тысяч своим личным дальнобойщикам

Американская поп-звезда Тейлор Свифт подарила 50 личным дальнобойщикам по $100 тысяч в качестве благодарности за работу. Об этом пишет TMZ со ссылкой на знакомый с певицей источник.

© Газета.Ru

По данным СМИ, певица вручила 50 дальнобойщикам чеки перед концертом в Санта-Кларе, Калифорния. Водители перевозили оборудование для ее концертов на фурах по всей Америке в рамках гастрольного тура Свифт под названием Eras. Также сообщается, что исполнительница не оставила без внимания и других помощников: стилистов, гримеров, звукооператоров, танцоров и других специалистов, которые работали с ней в рамках тура.

Неизвестно, о каких именно суммах идет речь, однако инсайдер заверил, что Свифт «щедро наградила» своих помощников. Осведомитель также предположил, что заработок Свифт за время тура может побить некоторые рекорды в мире шоу-бизнеса, так как ее доход от гастролей уже превышает $1 млрд.