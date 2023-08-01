Эксперта из реалити-шоу «Пацанки» обвинили в задержке зарплат

Сотрудницы Школы этикета, возглавляемой экспертом пятого сезона реалити-шоу «Пацанки» Марии Буше, обвинили ее в задержке зарплат. Об этом сообщила блогерша Катя Конасова, известная своими разоблачениями обмана звезд, в ролике, опубликованном на YouTube.

Конасова рассказала, что недавно с ней связались несколько сотрудниц школы Буше и пожаловались на задержку зарплат. Она отметила, что с такой проблемой столкнулись десятки работниц.

«Последние несколько лет каждой из них задерживали оплату, сначала на день, потом на два [дня]. В итоге зарплату стали делить на пять частей, и приходили они в рандомное время», — раскрыла подробности блогерша.

Она добавила, что ситуация усугубилась около года назад, когда сотрудницам школы стали задерживать выплаты месяцами. Конасова выразила надежду на то, что Буше обратит внимание на ее видео и выплатит долги по зарплате.

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