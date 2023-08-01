Блогер Даня Милохин захотел сняться в шоу "Выжить в Дубае"

Блогер Даня Милохин заявил, что хочет сняться в шоу «Выжить в Дубае» после скандала с «Ледниковым периодом» и дисса на Первый канал. Об этом сообщает «СтарХит».

«Я видел шоу о том, как звезды выживают в Дубае. Может, кто-то смотрел? Я очень хочу туда попасть. Давайте как-то продвинем это — хочу стать участником проекта. Мне не нужно никуда ехать, я здесь, я в Дубае, могу в перерывах ездить домой. Пожалуйста, возьмите меня, готов работать», — подчеркнул Милохин.

Блогер выразил убежденность в том, что в ближайшее время сможет значительно поднять уровень своей жизни и переехать в роскошный дом, где на него будут работать «придворные». Также блогер пошутил, что планирует ездить за кофе не на машине, а на вертолете.

«Совсем скоро я буду садиться за свой вертолет, утром буду просыпаться в своем огромном доме. У меня там будут придворные, помогать, готовить будут, зная, что я уже люблю, все дела», — резюмировал Милохин.