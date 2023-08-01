Солист «Руки Вверх» подал в суд на ресторан

Уточняется, что причиной для обращения в суд стало нарушение использования товарного знака группы. В качестве компенсации Жуков потребовал оштрафовать ООО «Эрвико» на 1 миллион рублей в пользу «Руки Вверх», а также оплатить судебные расходы в размере 29 260 рублей. Кроме того, компания должна будет снять со своего ресторана вывески с товарным знаком группы. Ближайшее заседание суда по этому делу состоится 7 августа.