Видео: комик Галустян рассказал о своем настоящем имени

Комик Михаил Галустян на самом деле по паспорту имеет совсем другое имя. Об этом артист рассказал в интервью блогеру Надежде Стрелец.

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Во всех документах в графе "имя" у Галустяна указано, что он - Ншан Сергеевич. Однако, по словам артиста, Михаил - это не творческий псевдоним, его так звали с детства.

Галустян рассказал, что имя ему дали в честь деда, он тоже был Ншан. Но все называли его Михаил. Соответственно, внук с именем Ншан тоже стал в семье Михаилом.

"Тогда было так принято", - объяснил артист.

Свое паспортное имя Галустян слышал только от сотрудников правоохранительных органов, когда артиста останавливали для проверки документов.

"Я никогда не стеснялся своего имени. Мне нравится имя Ншан, мне нравится имя Миша", - заявил Галустян.