SHAMAN прокомментировал реакцию Путина на его творчество

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл отношение главы государства к SHAMAN. По словам Пескова, Путин «очень по-доброму» относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции (СВО). «Это очень важно для поднятия патриотического духа. Так у нас было всегда, и отрадно видеть, что это есть и сегодня. Поэтому, конечно, это все очень позитивно», — заключил он.