Хирург объяснила последние изменения во внешности Пугачевой

Врач проанализировала внешний вид 74-летней исполнительницы на фестивале «Рандеву» в Юрмале. Тогда артистка вышла в свет, отказавшись от челки и головного убора. По словам эксперта, Примадонна сделала пластическую операцию еще весной.

«Вероятнее всего лифтинг всех трех зон: лба, средней и нижней третей был сделан одномоментно (...) С учетом прошедшего времени однозначно можно сказать, что процесс реабилитации после эндоскопического лифтинга завершился», — предположила собеседница издания.

В феврале пластический хирург Илья Алмазов объяснил причину появления нового шрама на лице Пугачевой. Отмечается, что фанаты обеспокоились состоянием артистки после того, как разглядели складку под левым глазом, когда она появилась на концерте исполнительницы Лаймы Вайкуле в Израиле. Однако, по словам специалиста, данное образование называется фестоном, которое образуется из-за слабости круговой мышцы глаза и отека.