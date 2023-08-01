Российская телеведущая Виктория Боня раскрыла подробности новой пластической операции. Соответствующая публикация появилась на ее станице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я беру слово красота — все-таки у меня через 20 дней будет операция в Америке! Буду делать себе "лисьи глазки"», — заявила она.

В июле Боня решила сделать пластическую операцию за миллионы рублей. Для проведения упомянутой манипуляции знаменитость обратилась к хирургу моделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер Чиа Чи Као. После консультации с врачом инфлюэнсерша рассказала, что подобное вмешательство стоит 250 тысяч долларов (22 миллиона рублей). При этом она отметила, что ей сделали скидку, окончательная стоимость составляет 215 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей).