Семье хирурга Тимура Хайдарова поступают угрозы после скандала со Славой

Пластический хирург Тимур Хайдаров признался, что подал несколько заявлений в полицию из-за угроз его семье. Это случилось после того, как вспыхнул конфликт между ним и певицей Славой. Его слова передает «СтарХит».

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«Сегодня мною было подано несколько заявлений в правоохранительные органы касаемо правонарушений в мой адрес — вторжение в частную жизнь, раскрытие банковской тайны, вымогательство и что самое страшное и неприятное — угрозы убийством мне и моей семье», — заявил Хайдаров.

Свое отношение к происходящему также высказала супруга хирурга Светлана, которая заявила, что нынешняя ситуация — пример того, как важно отстаивать свои границы.

«И пусть рассудит суд. Все материалы дела и переписки заверены, свидетели опрошены. Дальше так продолжаться не может…» — добавила она.

22 июля певица Слава предъявила обвинения хирургу Тимуру Хайдарову, так как осталась недовольна пластической операцией груди. Она отметила, что после операции заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции.

Еще одной пациенткой, которая осталась недовольна работой пластического хирурга, стала певица Любовь Успенская. Как пишут СМИ, коллективное письмо подписали десятки пациенток Хайдарова, с их стороны делом занимается адвокат Елена Сенина.

Хирурга защищает адвокат Александр Добровинский. Его также поддержали Филипп Киркоров и Яна Рудковская.