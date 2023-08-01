Певица Валерия оценила свою внешность после инъекций ботокса

«Я смотрю на фото того периода и вижу, что выгляжу на них очень странно: лицо как не мое, просто кошмар. Выражение лица ужасно изменилось из-за ботокса. Уж лучше буду морщить лоб, тем более что под челкой все равно не видно», — оценила последствия уколов препарата звезда.