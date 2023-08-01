Стали известны обстоятельства смерти 25-летнего актера из "Эйфории" Ангуса Клауда

Появились подробности смерти 25-летнего актера Ангуса Клауда, звезды сериала "Эйфория".

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Как передает TMZ, тело сына нашла мать - около 11:30 в понедельник в их доме. Женщина немедленно позвонила в экстренные службы Окленда, сообщив, что "возможно, это передозировка" и у нее сына нет пульса.

Прибившим на вызов специалистам оставалось лишь констатировать смерть молодого артиста.

Источник, близкий к семье, подтвердил, что Клауд, недавно похоронивший отца, был в депрессии и "оставался с семьей, чтобы справиться с горем".

Как заявили родные, единственным их утешением теперь является мысль, что "Ангус воссоединился со своим отцом".

Точная причина смерти станет ясна после проведения всех экспертиз.