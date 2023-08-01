Стали известны обстоятельства смерти 25-летнего актера из "Эйфории" Ангуса Клауда
Появились подробности смерти 25-летнего актера Ангуса Клауда, звезды сериала "Эйфория".
Как передает TMZ, тело сына нашла мать - около 11:30 в понедельник в их доме. Женщина немедленно позвонила в экстренные службы Окленда, сообщив, что "возможно, это передозировка" и у нее сына нет пульса.
Прибившим на вызов специалистам оставалось лишь констатировать смерть молодого артиста.
Источник, близкий к семье, подтвердил, что Клауд, недавно похоронивший отца, был в депрессии и "оставался с семьей, чтобы справиться с горем".
Как заявили родные, единственным их утешением теперь является мысль, что "Ангус воссоединился со своим отцом".
Точная причина смерти станет ясна после проведения всех экспертиз.
Ресурс напомнил, что весной прошлого года побеседовал с артистом, попросив его прокомментировать прозвучавшие в адрес сериала обвинения - зрители обратили внимание, что "Эйфория" "поощряет употребление наркотиков". Клауд на это заметил, что его шоу "лишь показывает жестокую реальность, с которой имеет дело молодежь современной Америки".