Рэпер Оксимирон* получил новый штраф

Российского рэпера Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) по решению Куйбышевского районного суд Санкт-Петербурга оштрафовали на 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По информации издания, петербургский суд принял решение оштрафовать Мирона Федорова (признан в РФ иностранным агентом), известного как Оксимирон, за публикацию на странице в социальной сети «ВКонтакте». Данный пост, ставший причиной избрания меры, опубликован 31 декабря 2022 года. В указанной записи исполнитель нарушил законодательство РФ, не поставив отметку о выполнении деятельности иноагента.