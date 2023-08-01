Фанаты боятся, что Паша Техник снова сорвался

Поклонники предполагают, что рэпер Паша Техник снова пристрастился к запрещенным веществам или алкоголю после реабилитации.

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Музыкант опубликовал в своем Telegram-канале серию видеороликов, на которых выглядит нетрезвым.

«Мы все в тебя верим и поддерживаем. А ты...»; «Сорвался»; «А вы ожидали, что он трезвым навсегда останется?»; «Пашок, надеюсь, у тебя лицо на автомате такую физиономию выдает и ты трезв», — написали в комментариях.

17 июня Техник опубликовал снимок с сертификатом о прохождении курса реабилитации от наркотической зависимости.

Музыкант восстанавливался в частной психиатрической и наркологической клинике в Москве в районе Печатники. Стоимость лечения, как сообщал Mash, обошлась рэперу и его команде примерно в 2 млн руб. Говорилось, что Техник останется в рехабе как минимум до сентября, однако музыкант вышел раньше.

Впервые рэпера госпитализировали 6 ноября 2022 года после того, как он дважды потерял сознание на улице. При этом еще 7 октября рэпер впал в кому после вечеринки, на которой, по словам его жены, употребляли наркотики. Через день музыкант вышел из комы.