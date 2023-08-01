Собчак ответила на слова Руслана Белого о нравственности

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале отреагировала на критику комика Руслана Белого, который посчитал ее поведение во время интервью с Алексеем Паниным слишком нравственным.
«Вот ведь зануда, прописываю ему приоткрыть форточку. Во-первых, вас забыла спросить. Во-вторых, припоминать спустя 20 лет человеку то, что он делал в юности и ранней молодости — не большого ума дело (кстати, что там про секс не вдвоем? Может я что-то пропустила?)» — сыронизировала Собчак.
Она также обратила внимание Белого на то, что во время интервью никого не учила жизни и не осуждала за совершенные поступки. Собчак считает, что для человека нормальна буйная молодость и «зожная» старость. При этом, по мнению журналистки, каждый человек волен сам решать, что ему обсуждать публично, а что нет.
«Но и здесь я никого не осуждаю — все люди действительно разные. Во всяком случае, Панин не боится ходить на интервью и говорить об этом прямо», — резюмировала Собчак.
В ходе недавнего интервью Собчак обсудила с Паниным скандальные видеоролики с его участием, гомосексуальный опыт артиста и многие другие чувствительные вопросы. Комик Руслан Белый, в свою очередь, осудил Собчак за нравственность и заявил, что в молодости журналистка употребляла наркотики и занималась групповым сексом.