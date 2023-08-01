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Названа предварительная причина смерти 25-летнего актера из "Эйфории" Ангуса Клауда

По предварительным данным, причиной смерти 25-летнего актёра Ангуса Клауда могла стать случайная передозировка антидепрессантами, в частности, "Ксанаксом". Такая версия озвучивается Telegram-каналом Mash.

Названа предварительная причина смерти 25-летнего актера из "Эйфории" Ангуса Клауда
© Kinorium

Напомним, о звезде сериала "Эйфория" было известно, что он страдал от депрессии, а на прошлой неделе похоронил отца, чью смерть переживал с большим трудом.

Также отмечалось, что Клауд боролся с психическим заболеванием.

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