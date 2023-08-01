Названа предварительная причина смерти 25-летнего актера из "Эйфории" Ангуса Клауда

По предварительным данным, причиной смерти 25-летнего актёра Ангуса Клауда могла стать случайная передозировка антидепрессантами, в частности, "Ксанаксом". Такая версия озвучивается Telegram-каналом Mash.

Напомним, о звезде сериала "Эйфория" было известно, что он страдал от депрессии, а на прошлой неделе похоронил отца, чью смерть переживал с большим трудом.