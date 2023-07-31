Волочкова прокомментировала конфликт певицы Славы и хирурга Хайдарова

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на скандал между певицей Славой и известным хирургом Тимуром Хайдаровым. Об этом пишет «Пятый канал».

Волочкова подчеркнула, что никогда не делала пластические операции, так как «боится иголок». Она добавила, что не имеет никакого отношения к Хайдарову и хирургии в целом.

По ее мнению, красота груди является подлинным богатством женщины, которое невозможно приобрести ни за какие деньги.

Волочкова отметила, что искренне сочувствует своей приятельнице, попавшей под нож. Она предположила, что исправить ситуацию уже не удастся.

Вмешательство человека в свою внешность приводит к жесткому ответу со стороны природы, констатировала балерина.

Напомним, что ранее Слава обвинила Хайдарова в непрофессионализме. Она уточнила, что после операции у нее остались заметные шрамы, а грудь приобрела асимметричность.