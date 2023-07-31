Волочкова поддержала Славу на фоне скандала с Хайдаровым

Волочкова предположила, что природа наказала Славу за пластику груди
Балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Пятым каналом» предположила, что певица Слава навлекла на себя гнев самой природы из-за пластики у Тимура Хайдарова.
«Я считаю, когда человек начинает вмешиваться в свою природу и свою внешность, то природа начинает за это жесткого мстить. Слава Богу, у меня своя настоящая грудь. Красивая, сексуальная, упругая, что не дает покоя многим завистливым женщинам и вызывает восхищение у мужчин», — подчеркнула Волочкова.
Вместе с этим балерина уточнила, что поддерживает исполнительницу в конфликте со звездным хирургом. Она убеждена, что для женщины грудь является настоящим богатством, которое нельзя купить за деньги. Танцовщица предположила, что теперь проблему с грудью Славе решить не получится.
«Я вам свою основную позицию сказала. Я вообще против того, чтобы женщины вмешивались в свою природу и красоту», — резюмировала Волочкова.
22 июля певица Слава предъявила обвинения хирургу Тимуру Хайдарову, так как осталась недовольна пластической операцией груди. Она отметила, что после операции заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции.