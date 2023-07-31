Волочкова поддержала Славу на фоне скандала с Хайдаровым

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Пятым каналом» предположила, что певица Слава навлекла на себя гнев самой природы из-за пластики у Тимура Хайдарова.

© Volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

«Я считаю, когда человек начинает вмешиваться в свою природу и свою внешность, то природа начинает за это жесткого мстить. Слава Богу, у меня своя настоящая грудь. Красивая, сексуальная, упругая, что не дает покоя многим завистливым женщинам и вызывает восхищение у мужчин», — подчеркнула Волочкова.

Вместе с этим балерина уточнила, что поддерживает исполнительницу в конфликте со звездным хирургом. Она убеждена, что для женщины грудь является настоящим богатством, которое нельзя купить за деньги. Танцовщица предположила, что теперь проблему с грудью Славе решить не получится.

«Я вам свою основную позицию сказала. Я вообще против того, чтобы женщины вмешивались в свою природу и красоту», — резюмировала Волочкова.