Собчак показала лицо без макияжа

Российская телеведущая Ксения Собчак показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость записала видео в сторис, в котором предстала в легком платье, оформленном глубоким декольте и завязками. При этом она дополнила свой образ круглыми солнцезащитными очками. Также на размещенных кадрах видно, что на лице журналистки отсутствует косметика, а волосы собраны в небрежный пучок.

«Самый кайф — уставшая и довольная после спорта, хаммама в ожидании кофе. Вот это жизнь. Всегда бы так», — сказала она в ролике.

@xenia_sobchak