Джастин Бибер проговорился о беременности жены

Певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин в 2018 году узаконили свои отношения. С тех пор периодически в прессе появляются новости о том, что девушка ждет ребенка.

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И вот сейчас снова распространилась информация о беременности Хейли. Дело в том, что папарацци случайно засняли супругов во время личного разговора.

В ходе беседы Бибер говорит Болдуин: «Я понимаю, что ты беременна, но…». Дальше знаменитости замечают фотографов и замолкают.