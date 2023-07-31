$91.59+0.61100.94+0.98

Джастин Бибер проговорился о беременности жены

Певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин в 2018 году узаконили свои отношения. С тех пор периодически в прессе появляются новости о том, что девушка ждет ребенка.

Джастин Бибер проговорился о беременности жены
© Соцсети

И вот сейчас снова распространилась информация о беременности Хейли. Дело в том, что папарацци случайно засняли супругов во время личного разговора.

В ходе беседы Бибер говорит Болдуин: «Я понимаю, что ты беременна, но…». Дальше знаменитости замечают фотографов и замолкают.

Также в Сети появился снимок, на котом модель гладит свой живот. Фотография была сделана за кулисами концерта Дрейка в Нью-Йорке.