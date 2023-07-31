Павел Воля раскрыл закулисье нового шоу на ТНТ

Ведущие популярного шоу «Выжить в Дубае» на канале ТНТ — комик Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева — раскрыли закулисье проекта. По их словам, условия, в которых происходили съемки проекта, были тяжелыми: на площадке случались обмороки, передает «Московский комсомолец».

© «Выжить в Дубае» / Rutube

Воля заявил, что на съемочной площадке шоу круглосуточно дежурила машина скорой помощи.

«Были обмороки, а ночью чуть ли не были обморожения, потому что днем было 40 [градусов тепла], а ночью — 5 [градусов тепла]», — вспомнил он.

Утяшева добавила, что на съемках передачи «Выжить в Дубае» ей иногда приходилось переделывать макияж, потому что он портился из-за сильного ветра в пустыне.

«Мне хотелось с моей командой стилистов удивлять образами. И некоторые образы были не рассчитаны на пустыню. Иногда было очень тяжело, потому что в прямом и переносном смысле я текла на работе», — добавила ведущая.

Ранее Утяшева призналась, что на съемках шоу «Выжить в Дубае» ее удивили певица Ольга Серябкина, а также актрисы Наталья Рудова и Анна Хилькевич. По словам ведущей, она не ожидала, что участницы смогут сплотиться с первой серии.