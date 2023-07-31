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Бородина преподнесла семилетней дочери подарок за 210 тысяч рублей

Российская телеведущая Ксения Бородина показала роскошный подарок для семилетней дочери Теоны. Сторис на эту тему появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Знаменитость разместила видео из магазина люксового бренда Prada, который расположен в Париже. На размещенных кадрах видно, что телезвезда преподнесла девочке небольшую голубую сумку упомянутой марки из сафьяновой кожи, стоимость которой составляет 2300 долларов (210 тысяч рублей).

Бородина с дочками улетела из России

По словам блогерши, Теона продолжительное время носила сумку с порванной ручкой и очень берегла ее, поэтому она решила приобрести дочери новую.

Ранее в июле Бородина ответила на критику своей внешности. Телеведущая нецензурно обратилась к пользователям, пишущим ей негативные сообщения, и посоветовала им заняться собой.

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