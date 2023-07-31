Бородина преподнесла семилетней дочери подарок за 210 тысяч рублей

Российская телеведущая Ксения Бородина показала роскошный подарок для семилетней дочери Теоны. Сторис на эту тему появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Знаменитость разместила видео из магазина люксового бренда Prada, который расположен в Париже. На размещенных кадрах видно, что телезвезда преподнесла девочке небольшую голубую сумку упомянутой марки из сафьяновой кожи, стоимость которой составляет 2300 долларов (210 тысяч рублей).

По словам блогерши, Теона продолжительное время носила сумку с порванной ручкой и очень берегла ее, поэтому она решила приобрести дочери новую.