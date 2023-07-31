Ведущий шоу «Детектор» рассказал о конфликте со звездой Comedy Club

Телеведущий и коуч Марк Бартон рассказал в проекте «Шоу Воли», что у него случился конфликт с комиком Тимуром Родригезом во время съемок программы «Детектор».

Бартон заявил, что Родригез начал возмущаться вопросам, который ведущий задавал на шоу. По словам коуча, все разрешилось мирно. Он назвал комика воспитанным человеком. Телеведущий предположил, что «неприятная» ситуация возникла на фоне усталости звезды и проблем в личной жизни.

Родригез получил широкую известность после участия в шоу Comedy Club. Он находится в близких отношениях с коллегой по проекту Павлом Волей, с которым познакомился в школьные годы. Комики встретились в больничной палате и впоследствии подружились.

В июле стало известно, что Родригез станет ведущим нового юмористического шоу «Лига городов» на ТНТ. В рамках шоу 62 прошедших отбор коллектива из России, Белоруссии и других стран СНГ выберут себе одного из четырех наставников. Затем им предстоит преодолеть внутреннюю конкуренцию внутри команды, чтобы в финале побороться против других юмористов за приз в 10 миллионов рублей.