Обнародованы требования Орбакайте к выступлениям в России

Кристина Орбакайте, которая сейчас живет с семьей в Америке, не отказывается выступать в России на частных мероприятиях. Но при этом должно быть соблюдено обязательное условие – полная секретность.

В райдере певицы, информацию из которого публикует издание pravda.ru со ссылкой на Телеграм-каналы, отмечены усиленная охрана, плотно завешенные окна во время концерта и запрет на съемку. Также требуется хороший отель, питание, перелет бизнес-классом и автомобили представительского класса.

В отдельном пункте сказано, что охранников следует набирать из ЧОПов, секьюрити обязаны сопровождать артистку от прилета до вылета постоянно и обеспечивать порядок во время концертов и пресекать попытки съемки.