Совместный отдых Айзы и Гуфа вывел из себя Королеву

Накануне экс-супруга популярного рэп-исполнителя Алексея Долматова, более известного широкой публике под псевдонимом Гуф, Айза разрешила мужчине увидеться с их общим ребенком Сэмом. Пара продолжает проводить время вместе ради мальчика. При этом в Сети уже поползли слухи о скором воссоединении семьи.

© Youtube / Осторожно: Собчак

Однако сама Айза опровергла подобную информацию. По словам телеведущей, ее с Долматовым больше не связывают теплые отношения. Модель старается поддерживать общение исключительно ради ребенка, который еще недавно заблокировал именитого отца в соцсетях.

— Никаких романтических действий не происходит. Говорю вам об этом сразу. Леша позвал Сэма, ну и нас, для перевозки. Сын думал месяц. И вот спустя 30 дней мы прилетели. Быть родителями в разводе очень сложно. Никто не знает, как себя вести, — поделилась Айза.

Встреча 43-летнего Гуфа с сыном, похоже, разозлила другую избранницу музыканта Юлию Королеву. На фоне слухов о том, что между рэпером и матерью его первого ребенка вспыхнули былые чувства, она решила напомнить о себе и разместила в социальных сетях провокационный пост.

— Если что, ты «можешь смотреть мои истории с основного аккаунта», потому что мне пофиг, — подписала Королева опубликованное фото.

При этом фанаты Королевой не поверили в искренность блогерши. Так один из комментаторов отметил, что, «когда плевать, об этом не говорят».