Стало известно о состоянии Краско

Ивана Краско экстренно госпитализировали 13 июля. У него начались осложнения после инсульта. СМИ писали о галлюцинациях, расстройстве сна и опорно-двигательного аппарата. 92-летний артист был помещен в реанимацию.

Но несмотря на то, что поражение мозга было достаточно обширным, Краско пошел на поправку, обошлось без оперативного вмешательства. Его уже перевели в реабилитационный корпус.

В начале этого года Ивана Краско уже попадал в больницу с инсультом. А еще ранее актера госпитализировали в Санкт-Петербурге, - информирует lenta.ru.