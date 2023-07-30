Адвокат Жорин оценил перспективы  тяжбы между Сланевской и Хайдаровым

«Результат ведь зависит не только от врача, но и от многих других факторов: от индивидуальных особенностей организма, соблюдения режима покоя, питания, принятия определенных медикаментов и так далее. Поэтому доказать, что те или иные последствия являются следствием ненадлежащего качества услуг доктора крайне сложно. Таких случаев в юридической практике — очень мало Это очень тонкая грань. В сухом остатке, случаев, когда пациенты привлекали к ответственности врачей, на порядок меньше, чем случаев, когда врачи побеждали», - сообщил Жорин.