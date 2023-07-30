Адвокат Жорин оценил перспективы тяжбы между Сланевской и Хайдаровым
Звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал конфликт между пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым и певицами Славой и Любовью Успенской. Он считает, что в случае, если дело дойдет до суда, в большинстве случаев правосудие будет на стороне докторов.
Жорин отметил, что нельзя исключать и то, что многие врачи и медицинские эксперты друг друга знают, - информирует 5 Канал.
Но главное - установить связь между действиями врача и наступлением неблагоприятных последствий. Доказать врачебную ошибку проще в случае летального исхода, потому что можно провести вскрытие. Если человек жив, предоставить бесспорные доказательства сложнее.
«Результат ведь зависит не только от врача, но и от многих других факторов: от индивидуальных особенностей организма, соблюдения режима покоя, питания, принятия определенных медикаментов и так далее. Поэтому доказать, что те или иные последствия являются следствием ненадлежащего качества услуг доктора крайне сложно. Таких случаев в юридической практике — очень мало Это очень тонкая грань. В сухом остатке, случаев, когда пациенты привлекали к ответственности врачей, на порядок меньше, чем случаев, когда врачи побеждали», - сообщил Жорин.
52 девушки подписали коллективное письмо против хирурга Хайдарова, этим делом со стороны пострадавших занимается адвокат Елена Сенина. Хирурга же защищает Александр Добровинский.