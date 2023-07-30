Сафронов признался, что тратит деньги, не считая

Никас Сафронов рассказал, что не в состоянии самостоятельно следить за своими финансами. Для этого он нанял управляющего, который контролирует приходы и расходы. При этом народный художник России признался, что никогда не проверяет отчеты своего сотрудника, поскольку очень много работает.

«Деньги уходят большие. Я просто за месяц могу потратить десять миллионов и больше. Туда входят зарплата, помощь, благотворительность, братья, сестра, ремонты, друзья, поддержка актеров, детей. Я просто постоянно зарабатываю, чтобы как-то с этим рассчитаться», — рассказал в эфире телешоу Леры Кудрявцевой Сафронов.

Сафронов немалые суммы тратит на благотворительность и на поддержку своих родственников. Так, один из сыновей художника переехал из Лондона в Париж, и какое-то время Никас полностью его содержал. Другому сыну нужны были деньги в связи с переездом из Германии в Шотландию, а затем в Австрию. Отец перечислил ему десять тысяч евро, - рассказывает 5 Канал.