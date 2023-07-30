Орлова рассказала о персональных хейтерах
Певица и телеведущая Ольга Орлова порассуждала о злобных комментаторах, следящих за публичными людьми в сети. Она считает, что хейтерами чаще бывают женщины.
«Я уверена, что в принципе хейтеры есть у каждого человека. Вне зависимости от того, популярный он или нет. Я уверена, что хейтеры есть среди соседей, среди одноклассников или коллег по работе. Всегда найдутся неудовлетворенные, злые бабы, которые любят подгадить… В основном хейтеры — это, конечно, женщины, почему-то так сложилось исторически. Нет, мужиков я не отметаю, мужиков тоже полно таких, но все же женщины более склочные и считают своим долгом это высказать», - сообщила звезда.
Более того, Орлова призналась, что у нее есть персональные хейтеры – две женщины, которые постоянно комментируют каждую ее публикацию в сети, и все время пишут негативные посты. Об этом рассказывает moslenta.ru.
«Не угодила им нигде», — пошутила Орлова.
В последнее время экс-солистке «Блестящих» пришлось несладко: хейтеры толпой ополчились на нее то за якобы накладной живот, то за якобы приемную дочь, то и вовсе пожелали артистке лишения родительских прав. https://news.rambler.ru/starlife/51123591/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink