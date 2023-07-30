Орлова рассказала о персональных хейтерах

«Я уверена, что в принципе хейтеры есть у каждого человека. Вне зависимости от того, популярный он или нет. Я уверена, что хейтеры есть среди соседей, среди одноклассников или коллег по работе. Всегда найдутся неудовлетворенные, злые бабы, которые любят подгадить… В основном хейтеры — это, конечно, женщины, почему-то так сложилось исторически. Нет, мужиков я не отметаю, мужиков тоже полно таких, но все же женщины более склочные и считают своим долгом это высказать», - сообщила звезда.