Галич осудила любителей скандалов и хайпа
Ида Галич рассказала, что не уважает тех представителей шоу-бизнеса, которые увеличивают популярность за счет интриг и скандалов. Об этом она рассказала в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru в ходе интервью в рамках VK Fest 2023.
«Мне кажется, что такие понятия, как хайп, интриги, скандалы настолько уже в прошлом», — считает блогер.
Но, к сожалению, ситуация далеко не всегда складывается в рамках приличия.
«Иногда нет выбора и тебе приходится отвечать так, как получается. Но я стараюсь этого не делать, до крайней какой-то степени нагнетания ситуации», — призналась телеведущая.
Ранее популярная блогер и ведущая Ида Галич отреагировала на пост с критикой ее внешности, опубликованный в Telegram-канале «Двойная сплошная». Ида заявила, что ее полностью устраивает, как она выглядит.
Галич разместила скриншот поста, в котором авторы оставили язвительный комментарий о размере ее груди.
«Вот пожалуйста, Telegram-канал, который периодически казался мне забавным, видимо, имеет несколько админов. Один из них туп и невоспитан», — написала она.