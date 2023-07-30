Галич осудила любителей скандалов и хайпа

Ида Галич рассказала, что не уважает тех представителей шоу-бизнеса, которые увеличивают популярность за счет интриг и скандалов. Об этом она рассказала в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru в ходе интервью в рамках VK Fest 2023.

«Мне кажется, что такие понятия, как хайп, интриги, скандалы настолько уже в прошлом», — считает блогер.

Но, к сожалению, ситуация далеко не всегда складывается в рамках приличия.

«Иногда нет выбора и тебе приходится отвечать так, как получается. Но я стараюсь этого не делать, до крайней какой-то степени нагнетания ситуации», — призналась телеведущая.

Ранее популярная блогер и ведущая Ида Галич отреагировала на пост с критикой ее внешности, опубликованный в Telegram-канале «Двойная сплошная». Ида заявила, что ее полностью устраивает, как она выглядит.

Галич разместила скриншот поста, в котором авторы оставили язвительный комментарий о размере ее груди.